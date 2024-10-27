Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu genelge, 81 ile gönderildi.

Bakan Yusuf Tekin’in imzalı genelgesi uyarınca, Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim 2024 pazartesi günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izlettirilecek.

Millî birlik ve beraberlik vurgusu yapılan genelgede Cumhuriyetin 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, millî birlik ve beraberliği güçlendiren değerlerin her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarmanın önemli olduğu bildirildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 28 Ekim’de ilk derste öğrencilerimiz “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” videosu ile buluşacak” başlıklı bir duyuru yayınladı. Konuyla ilgili açıklamada Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda evlatlarımızı geleceğe en mücehhez şekilde hazırlama gayretiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek: “Cumhuriyetimiz 101. yaşına girerken, maarif ailesi olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, millî birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerleri, her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla evlatlarımıza aktarmanın önemini idrak ettiğimiz bir haftanın içindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okullarımızda 28 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek ilk derste öğrencilerimizi "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" adlı video ile buluşturacağız. İyi dersler çocuklar” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ