CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ziyaret ile ilgili bir açıklama yaptı. Dinçer Solmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İl Bilişim Sorumlumuz Uğur Eke ve İl Başkan Yardımcımız Feza Piroğlu Ünaldı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Balosuna büyük bir özveri ile hazırlanan Kadeş Spor Kulübü ziyarette bulunarak gençlerimiz ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizleri sıcak bir karşılamada bulunan Kadeş Spor Kulübü Başkanı Emine Özten’e ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” görüşlerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ