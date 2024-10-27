AK Parti Samsun Milletvekili Muş, kente yapılacak yatırımları ve gündemi değerlendirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda açıklamada bulunan Muş, merak edilen konular hakkındaki soruları da cevapladı.

MUŞ: “İHRACATI

ARTIRMALIYIZ”

İhracat payının artması için sanayi alanlarını genişlettiklerini ve yeni OSB'ler kurduklarını ifade eden Milletvekili Muş, “Turizm, sanayi, tarım alanlarında bitirmek istediğimiz projeler var. Samsun'u bu alanlarda daha da ileri taşımak istiyoruz. Başlayan ve devam edenlerin yanı sıra başlayacak projeler var. 2028'e kadar ne hedeflediysek hayata geçirmiş olacağız. Tekkeköy Merkez OSB 4 milyon metrekareye çıktı. Kavak OSB 10 milyon metrekareye çıktı. Bizim şehrin ihracatını arttırmamız lazım. 1,6 milyar dolar ihracatımız var. Bunu Türkiye ihracatından yüzde 1, sonra da yüzde 2'ye çıkartmak gerekiyor. Bunun için de büyük ölçekli sanayi yatırımlarına ihtiyaç var. Büyük sanayiler için de yer ve altyapı lazım. Bizim elimiz bu anlamla bir yerlere geldi ve epey bir yerimiz var. Bu anlamda tahsislerine başladık. Kısa bir zaman içerisinde Havza OSB'nin de planları bitmiş olacak. Yakakent'te bir ihtisas OSB var, Vezirköprü'deki tamamlandı. Bazı OSB'lerde genişlemeler olacak. Bunların şehrimize üretim olarak katkısı var” dedi.

“ŞEHİR HASTANESİ

ARALIK’TA BİTECEK”

Yapımı devam eden, duran ve yapılması düşünülen sağlık yatırımlarındaki son durumdan bahseden Muş, “Samsun Şehir Hastanesi, Aralık ayı itibariyle tamamlanacak. Temizlik, yatakların gelmesi, cihazların taşınması bir süreç alıyor. İnşallah 2025 Nisan ayında belki Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak. En hızlı biten hastanelerden birisi olacak. Hizmete de girmiş olacak.

Atakum Devlet Hastanesi'nin de ihalesi yapıldı. İtiraz geldi, bakanlık itirazı reddetti. Onun sonucunu bekliyoruz, tekrar itiraz olacak mı diye. İhale kesinleşince de sözleşme yapılıp, yapım ihalesine başlamak istiyoruz. Başladıktan 2 yıl içerisinde de bitirmek gibi hedefimiz var. Atakum Devlet Hastanesi'ne ihtiyaç vardı, o bölge hızlı büyüyor. Yakakent-Alaçam Hastanesi'nde temel atıldı ve ilerliyor. Orayı daha hızlı bitireceğiz. Tekkeköy Devlet Hastanesi ikmale gitti. Mevcut yüklenicinin sözleşmesi feshedildi. İkmal ihalesine gitti. Oradaki kalan metraj hesaplanıyor. Onlar da bittikten sonra hızlıca ihale yapıp, önümüzdeki yıl orayı bitirmek istiyoruz. Bunlar bittiği zaman Samsun yatak kapasitesi olarak ihtiyacını karşılamış oluyor.

İlerleyen zamanlarda bir planlama belki mevcut hastanelerin yenilenmesi ile alakalı olabilir. Onun haricinde Samsun'un çok büyük bir ihtiyacı kalmayacak. Yine Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne raylı sistem gelecek. Projelendirme yapılıyor. Projesi bittikten sonra ihale yapılıp, başlanacak. İlkadım içerisinden geçip bir kolu Eğitim Araştırma, bir kolu da Şehir Hastanesi'ne gitmiş olacak. Ayrıca gelecek araçlarla raylı sistem mevcut kapasitesi de arttırılmış olacak” diye konuştu.

“ADLİ TIP BÖLGE BAŞKANLIĞI

ARALIK’TA TAMAMLANACAK”

İl genelindeki adli yatırımlardan da söz eden Muş, “Aralık ayında Adli Tıp Bölge Başkanlığı tamamlanacak. Samsun haricinde civar illerin de buraya bağlanacağı bir bölge olacak. Şu an mevcut bir yerde hizmet veriyoruz. Aralık'ta teslim alınca o binaya taşınacağız. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin de projesi bitti. Onu da Atakum'a yapmayı düşünüyoruz. İstinaf ve eski adliyede bulunan birimlerin hepsi Atakum'daki yeni yere gidecek. O alanı açıp tarihi adliye binasını da tekrar temizleyip, restore edip belki valilik belki başka bir şey olarak kullanıma açacağız. Yeşilkent Kavşağı'nı Aralık başında açacağız. O kavşak kesintisiz olarak çalışmış olacak. Kışın büyük zorluk oluyordu. Şimdi daha büyük bir alana yayılmış olacak. O da bizi ciddi anlamda rahatlatacak” şeklinde konuştu.

Çinli otomotiv firmasının ve BAYKAR'ın yatırım söylentileri hakkında da bilgi veren Muş, “Bazı işler netleşince konuşmak daha iyi olur. Çalışmalar devam ediyor. İş bittikten sonra detaylar verilebilir. Hükümet, bakanlık ve bizlerin gayreti var. Yakın takip ediyoruz. Yapılacak olan ne varsa biz bu taraftan yapıyoruz. Burada biraz bekleyeceğiz. Bazı işleri bitmeden konuşmak çok iyi değildir. Samsun ve Havza OSB'ye ilgi var. Bazı büyük firmalar ilgileniyorlar. Yerle alakalı ön tahsislerle alakalı görüşüldü. 1-2 ay sabra ihtiyacımız var. Samsun'daki firmalara da diğer şirketlerin ilgileri var. İlginin olması normal bir durum” ifadelerini kullandı.

“BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ

HIZLI TREN PROJESİDİR”

Enerjilerinin büyük çoğunu Samsun-Ankara hızlı tren hattı ve Atakum Çevre Yolu'na verdiklerine dikkat çeken Milletvekili Muş, “Şu anda Ankara-Samsun arasında bir otoyolumuz var. Ana gündemimiz, bütün odağımız tren, raylı sistem yani hızlı trenin yapılması. Öncelikli gündemimiz bu. Trafik ihtiyacı, yoğunluk artar, ihtiyaç hasıl olur Ankara-Samsun otobanı projelendirilebilir. Trabzon-Samsun arasında da Karadeniz Sahil Yolu var. Şu anda da işliyor. Onun haricinde ilave bir yol, çalışma gündemde yok. Böyle çok enerjimizi verdiğimiz bir yer değil. Enerjimizi daha çok saydığımız projelere vermek istiyoruz.

Bizim için en kritik Samsun-Çorum-Ankara üzerinden Mersin Limanı'na inmek. Bizim için en önemli iş bu. Çünkü bu hem sanayiyi bu tarafa getirecek ve ulaşım anlamında bize çok ciddi kolaylık sağlayacak. Lojistik anlamında, yolcu taşımacılığının ötesinde bir şey bu. Birinci gündemimiz şu anda bu ve hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl Batı Çevre Yolu ile bu bahsettiğimiz projenin ihalesini yaptırmak gibi bir hedefimiz var” açıklamasında bulundu.

“KAÇAK YAPILAŞMAYA

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

İklim değişikliğine bağlı olarak yaz turizminin de gündeme alındığına değinen Muş ayrıca şunları söyledi: “Karadeniz'deki en büyük iki temel problemimiz var. Birisi burada sezon kısa, fakat bu küresel ısınmadan dolayı süre uzuyor şu anda. Dolayısıyla bizim sahillere sahip çıkmamız lazım. Çarpık yapılaşma, plansız yapılaşma hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Bütün sahilleri koruyacağız. İkincisi bizim burada en büyük zorlayan şeylerden bir tanesi Karadeniz daha dalgalı olduğu için denize girme her zaman mümkün olmuyor, rahat olmuyor. Dolayısıyla deniz turizminin gelişmesinin önünde iki faktör var. Ancak mevsimlerden dolayı burada sezon uzayacak gibi duruyor. Dolayısıyla biz şimdi Büyükşehir belediyemizde 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla beraber bu sahillerin tamamını koruma altına alacağız. Burada kaçak yapılaşmaya binaen hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu olursa o zaman koruyamayız orayı. Bütün bu insanların hakkı gasp edilmiş olur. Yani bu kayıt dışı, kanunsuz, nizamsız işin hiçbirini müsaade etmek istemiyoruz. Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz. Niye, çünkü o sahilleri koruyacağız ki daha planlı yatırımlar olursa o zaman burası işte deniz turizminde de öne çıkar. Eğer sahilini korursanız yarın öbür gün yatırımcıya yer verirsiniz, tahsis edersiniz gidip de herkes kafasına güzel yapı yapmaya kalkarsa elimizden çıkar. Buna müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar."

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, partililer ve davetliler katıldı.

Editör: İHA AJANS