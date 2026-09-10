Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı ve Millet Bahçesi fidan dikim törenine katıldı.

"Trabzon-Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projesine ilişkin yaptığı açıklamada, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in birbirine hızlı trenle bağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum arasındaki yapım çalışmalarının başladığını, hattın devamındaki Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini bildiren Uraloğlu, şunları söyledi: "Millet bahçeleri, yaşam alanları ve kentsel dönüşümle Trabzon'umuzun çehresi daha da güzelleşirken biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'un ulaşım ve altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Trabzon'umuzu, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. 10 gün önce Trabzon kent içi ulaşımına güçlü bir nefes aldıracak Trabzon raylı sistem hattının temelini attık. Hattımız tamamlandığında günlük 150 bin hemşerimize hizmet sunacağız. Kent içi raylı sistemle tanıştırdığımız Trabzon'umuzu hızlı tren ile tanıştıracak projemiz de hayata geçecek inşallah. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerini de gerçekleştirdik. Canı gönülden inanıyoruz ki Rabbim bu projeyi de tamamlamayı AK Partimize nasip edecek."