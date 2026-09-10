Edinilen bilgilere göre olay, bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğünde meydana geldi. Gözübüyük'ün iş yerinde fenalaşması üzerine çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gözübüyük, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Hakan Gözübüyük'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Gözübüyük'ün vefatının ardından Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Müdürlüğümüz Atama Bölümünde görev yapan kıymetli çalışma arkadaşımız Hakan GÖZÜBÜYÜK vefat etmiştir. Camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”