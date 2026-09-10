Çorum'da minibüsün arkadan çarptığı traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu Babaoğlu köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 06 BCM 869 plakalı minibüs, Hüseyin Mercan idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cenazesi ise jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZILPINAR’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Mercan’ın 10 Eylül 2026 Perşembe günü Kızılpınar Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Melek Mercan’ın eşi, Bilal Can ve Sercan’ın babaları olan Hüseyin Mercan, saat 16.00’da Nadık Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Kızılpınar Köyü’nde toprağa verilecek.