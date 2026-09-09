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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Satılmış Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Seburullah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Alaca’da toprağa verildi.

Cami girişine geldiği sırada aniden fenalaşan Yıldız, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi üzerinde bulunan Doğuhan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde abdestini alan Satılmış Yıldız, ikindi namazını kılmak üzere evinin yakınındaki Doğuhan Camii’ne gitti.

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