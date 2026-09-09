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Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, motokuryenin kullandığı motosiklet çarptı.

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