Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motokuryenin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Gazi Caddesi Kadeş Barış Meydanı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, motokuryenin kullandığı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK