Çorum'un Kargı İlçe Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı, bu yıl da konserler ve çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da içine alacak olan Asırlık Kargı Panayırı’nda bu yıl ünlü sanatçılar Serdar Ortaç ile Hüseyin Kağıt sahne alacak.

Sevilen sanatçı Serdar Ortaç, 29 Ekim 2026 akşamı Kargılılara sevilen eserlerini seslendirirken, Hüseyin Kağıt ise 30 Ekim 2026 akşamı sahne alacak.

Düzenlenecek olan konserlerle birlikte Cumhuriyet’in 103. yıldönümü de panayır coşkusuyla kutlanacak.

Muhabir: Haber Merkezi