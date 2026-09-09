Anitta Otel’de düzenlediği basın toplantısı ve teşkilat buluşmasının ardından Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bayraktar buradan da AK Parti İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile sohbet eden Bakan Bayraktar daha sonra ise esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnafa ziyaretlerde bulunan, Saat Kulesi ve Hürriyet Parkı civarında da vatandaşlarla buluşarak partisinin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile “Terörsüz Türkiye” sürecini anlatan Bakan Bayraktar Çorum Belediyesi tarafından Tarihi Çorum Meydanı ve Velipaşa Hanı gibi yerlerde yaptığı çalışmaları da görme imkanı buldu.

Bayraktar, Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ile dernek merkezinde bir araya geldi. Hürriyet Meydanı çevresinde esnaf ziyareti sırasında AK Parti teşkilatlarında geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Cemalettin Polattaş'ı Velipaşa Hanı'ndaki dükkanında da ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, ziyarette Polattaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi verdi. Cemalettin Polattaş ise Bakan Bayraktar'a antika kahve fincanı hediye etti.

Bakan Bayraktar ilimizden ayrılmadan önce Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimiz Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe ve Piyade Er Emre Şahin’in kıymetli ailelerini ziyaret etti.