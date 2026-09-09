Bakanlık tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 4,2 artarak 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren iller sırasıyla İstanbul 5 milyar 503 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ardından Kocaeli 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 423 milyon dolarla dördüncü, Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolarla beşinci oldu. Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ikinci beş il arasında yer aldı.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran il 1 milyar 185 milyon dolarlık artışla Ankara oldu. Ankara'yı 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 960 milyon dolarlık artışla Bursa, 655 milyon dolarlık artışla Mersin ve 479 milyon dolarlık artışla Yalova takip etti. İlk 8 aylık dönemde gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 45'ini Ankara, Kocaeli ve Bursa sağladı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il 634 milyon dolarlık artışla İstanbul oldu. İstanbul'u 467 milyon dolarlık artışla Mersin, 444 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 109 milyon dolarlık artışla Balıkesir ve 96 milyon dolarlık artışla Sakarya izledi. Ağustos ayında ihracat artışının yüzde 87,5'i İstanbul, Mersin ve Kocaeli tarafından gerçekleştirildi.



Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı yapan ilk üç fasıl; 87'nci fasıl olan motorlu kara taşıtları, 84'üncü fasıl olan kazanlar ve makineler ile 71'inci fasıl olan kıymetli veya yarı kıymetli taşlar oldu. Motorlu kara taşıtları faslına en fazla katkıyı Kocaeli, Bursa ve Sakarya sağlarken, kazanlar ve makineler faslında İstanbul, Bursa ve İzmir öne çıktı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslına ise en fazla katkı İstanbul, Çorum ve Sakarya'dan geldi.

ÇORUM’UN İHRACATI 3 MİLYAR DOLAR OLDU

2024 yılını 4 milyar 311 milyon, 2025 yılını ise 6 milyar 209 milyon dolar ihracat ile kapatarak arka arkaya rekorlarını yenileyen Çorum, 2026 yılının ilk 7 ayında ise 2 milyar 716 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Çorum Ağustos ayında da 335 milyon dolarlık ihracat yaparak 8 aylık dönemde 3 milyar 51 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye genelinde de 15.’nci sırada yer aldı.

Buna göre Çorum’da Ocak ayında 417 milyon dolar, Şubat ayında 350 milyon dolar, Mart ayında 364 milyon dolar, Nisan ayında 479 milyon dolar, Mayıs ayında 436 milyon, Haziran ayında 301milyon dolar, Temmuz ayında 376 milyon dolar ve Ağustos ayında ise 335 milyon dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.