Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Bayraktar Çorum'da konuştu: "Gabar'da günlük petrol üretimi 84 bin varile ulaştı"

Meclis’te yapılan görüşmelerin ardından cadde isminin değiştirilmesi yönündeki gündem maddesi, Yeni Parti grubunun itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddesini Meclis’e taşıyan AK Partili meclis üyeleri ise cadde isminin değiştirilmesi talebinin Meteoroloji Müdürünün ricası üzerine gündeme getirildiğini ifade etti.

Karara Yeni Parti Meclis Üyesi Erkan Özbal itiraz etti. Özbal, caddenin isminin neden değiştirildiğini sorarken, “Meteoroloji” kelimesinin özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından telaffuz edilmesinin de zor olacağını dile getirerek kararı eleştirdi.

Çorum Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında, Öğretmen Lisesi Caddesi’nin isminin değiştirilmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından mevcut cadde ismi kaldırılarak yerine Meteoroloji Caddesi isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.