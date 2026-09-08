Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyor. Sosyal Destek Kartı’ndan yararlanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukları için hazırlanan destek ödemeleri kartlara yatırıldı.

Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 2 bin 162 ailede bulunan 3 bin 861 öğrenciye, öğrenci başına 2 bin lira olmak üzere toplam 7 milyon 722 bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

AŞGIN: “AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin eğitim yolculuğuna katkı sunmanın yanı sıra yerel esnafı da desteklediklerini belirterek, “Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamada ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal Destek Kartı üzerinden gerçekleştirdiğimiz kırtasiye desteğimizle 3 bin 861 öğrencimize toplam 7 milyon 722 bin lira katkı sağladık. Öğrencilerimiz Sosyal destek kartı ile anlaşmalı kırtasiyelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece hem ailelerimizin bütçesine destek oluyor hem de şehrimizdeki kırtasiye esnafımıza katkı sunuyoruz.” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ