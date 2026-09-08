Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarışmanın basın sponsorluğunu 9 Eylül Medya Grubu yaptı.

Yarışmanın jürisinde, Nurcan Kaya koordinasyonunda şu isimler yer aldı: Dilek Gappi, Misket Dikmen, Mavisel Yener, Duygu Özsüphandağ, Saadet Erciyas, Banu Yıldıran Genç, Handan Gökçek, Ayşe Başak Kaban.

Ödül kazananlar ve öyküleri şöyle sıralanıyor:

Beş yıl önce kaybettiğimiz İzmirli Gazeteci Ziynet Sertel anısına, Sertel Ailesi tarafından düzenlenen “Geleceğe Mektuplar” konulu Öykü Yarışması’nda, yüzden fazla eser arasından ödül kazanan öyküler belli oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.