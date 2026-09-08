Beş yıl önce kaybettiğimiz İzmirli Gazeteci Ziynet Sertel anısına, Sertel Ailesi tarafından düzenlenen “Geleceğe Mektuplar” konulu Öykü Yarışması’nda, yüzden fazla eser arasından ödül kazanan öyküler belli oldu.
Ödül kazananlar ve öyküleri şöyle sıralanıyor:
1. Eda Uysal (Kum Zambağı), 2. Aylin Graves (Katlanma Sanatı), 3. Zeynep Şengün (Nilgün).
Yarışmanın jürisinde, Nurcan Kaya koordinasyonunda şu isimler yer aldı: Dilek Gappi, Misket Dikmen, Mavisel Yener, Duygu Özsüphandağ, Saadet Erciyas, Banu Yıldıran Genç, Handan Gökçek, Ayşe Başak Kaban.
Ödül Töreni 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.30’da İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi’nde yapılacak.
Yarışmanın basın sponsorluğunu 9 Eylül Medya Grubu yaptı.