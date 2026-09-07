Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Kızır’ın yanına kadar yaklaşan tilki, insanlardan kaçmak yerine bir süre bahçe evinde kaldı. Davetsiz misafire patlamış mısır ikram eden Kızır ve arkadaşları, tilkinin rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.

Renkli anlar cep telefonu kameralarıyla da kaydedilirken, tilkinin insanlara aldırış etmeden evin içerisinde dolaşması dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Doğayla iç içe yaşanan bu sıra dışı karşılaşma, Oğuzlar’da unutulmaz bir akşam anısı olarak kayıtlara geçti.

