Şehrin geleceğine yönelik projelerin ve kamu hizmetlerinin ele alındığı toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un kalkınması ve hemşehrilerinin yaşam kalitesinin artırılması için ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

“YATIRIMIN TAKİPÇİSİ, HİZMETİN NEFERİYİZ”

Ankara’da yürütülen çalışmaların Çorum’a en hızlı ve verimli şekilde yansıması için gayret gösterdiklerini belirten Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da gece gündüz çalışarak şehrimize kazandırdığımız yatırımların sahaya hızlı yansıması için uygulama süreçlerini yakından takip edeceğiz. Devlet dairelerimize gelen her hemşehrimize nezaketle yaklaşacak, kamu hizmetlerinin etkin ve doğrudan çözüme odaklı yürütülmesini sağlayacağız. Kamu kaynaklarımızın her kuruşunu doğru, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri hassasiyetle değerlendireceğiz”

Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çorum’un gelişimi ve vatandaşların huzuru için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi