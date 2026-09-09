Aysel Dağdeviren’in oğlu, Emel ve Cesur Dağdeviren’in yeğeni İsmail Can Dağdeviren ile Raifa ve Vasif Qasimov’un kızları Yasemen Qasimov, düzenlenen görkemli düğün töreniyle mutluluğa “evet” dedi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreni, Dağdeviren ve Qasimov ailelerinin yanı sıra genç çiftin yakınlarını, dostlarını ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Gecede genç çiftin mutluluğu davetliler tarafından paylaşılırken, düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. İsmail Can ve Yasemen’in mutlulukları yüzlerinden okunurken, aileleri de çocuklarının bu özel gününde büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

Genç çiftin düğün törenine kent protokolünden ve iş dünyasından da çok sayıda isim katılarak Dağdeviren ve Qasimov ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Davete katılanlar, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.