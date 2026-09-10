Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde çıkan yangın, birden fazla ev ve eklentilerine sıçradı.

Alınan bilgiye göre, köyde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bazı ev ve eklentilerine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bayat, İskikip ve Uğurludağ belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.