Bir teknoloji şirketi tarafından uydu verilerini yapay zeka desteğiyle analiz eden ve orman yangınlarını eş zamanlı olarak kullanıcılarına bildiren "Ottosi" adlı sistem geliştirildi.

24 saat çalışan ve yangının çıkışından itibaren 15 dakika içinde çıkış noktası, büyüklüğü ve yönü gibi bilgileri harita üzerinden kullanıcıya aktaran sistem, Oğuzlar ilçesinde pilot olarak uygulamaya alındı.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Altınkoz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Oğuzlar'ın ormanları, Obruk Barajı, temiz havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerini gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla projeler yürüttüklerini belirten Cebeci, bu kapsamda orman yangınlarını erken haber veren yapay zeka destekli akıllı izleme sistemini kullanmaya başladıklarını kaydetti.

İlçe yakınlarındaki Mehmetdede Tekke köyü ormanlık alanında kısa süre önce çıkan yangından sistem sayesinde haberdar olduklarını belirten Cebeci, yangına büyümeden müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.

Yangına erken müdahalenin önemli olduğunun altını çizen Cebeci, "Belki 1-2 dakika ile ormanlarımızı, canlarımızı, tarım arazilerimizi ve yerleşim yerlerini yangından, kül olmaktan kurtarabiliyoruz. Doğasıyla öne çıkan ilçemizde de bunun kıymeti artmaktadır. Çünkü biliyoruz ki ormanlarımız bizim için sadece ağaç topluluklarından ibaret değildir. Ormanlarımız havamız, suyumuz, doğal yaşamımız, turizmimiz ve bizlerin geleceğidir." dedi.

Oğuzlar'da pilot uygulama kapsamında kısa süre içinde kritik noktalara sensörler yerleştirileceğini, anlık olarak alınacak verilerle riskli durumlara çok daha hızlı müdahale edeceklerini aktaran Cebeci, "Uydu verisi, yapay zeka ve sahadaki sensörleri bir araya getirerek riski önceden görebilen, veriyi doğru okuyan, teknolojiyi etkin kullanan bir belediyecilik anlayışını Oğuzlar'da hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Oğuzlar'ın turizm potansiyelini en üst seviyede kullanmak istediklerini, ilçenin geleceğini, doğasıyla birlikte planlamak istediklerini kaydeden Cebeci, "Oğuzlar'ın yeni nesil çevresel izleme teknolojilerinin uygulandığı öncü pilot bölge olmasını istiyoruz. Burada kazanacağımız tecrübeleri diğer belediyelere aktararak onlara yol göstermeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli akıllı izleme sistemini geliştiren firmanın teknoloji geliştirme direktörü İbrahim Karaman ise sistemin farklı uydu kaynaklarından alınan verileri yapay zeka destekli analizlerle değerlendirerek olası yangın noktalarının erken aşamada tespit edilmesine, izlenmesine ve ilgili kullanıcıların hızlı şekilde bilgilendirilmesine olanak sağladığını anlattı.

Kullanıcıların belirledikleri bölgelerdeki yangınlardan SMS ve e-posta yoluyla haberdar edildiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Bu yapı sayesinde yalnızca kurumlar değil, belediyeler, işletmeler, arazi sahipleri ve bireysel kullanıcılar da kendi bölgelerini sürekli takip edebilmekte ve risk durumunda hızlı şekilde haberdar olabilmektedir. Uydu ve yapay zeka destekli izleme çalışmalarının ardından çok kısa süre içinde bölgede sensör çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Hedefimiz uydudan alınan verileri sahadaki sensörlerden elde edilen bilgilerle birleştirerek daha hızlı, daha hassas ve daha bütünleşik bir erken uyarı ve çevresel izleme altyapısı oluşturmaktır."