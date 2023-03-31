AK Parti Çorum Milletvekili aday adayı Prof. Dr. Lütfi Akca’nın bu yönde yaptığı girişimlerin sonuç verdiği açıklanırken, yıllardır tozlu raflarda duran içmesuyu arıtma tesisinin dosyasının raftan inerek ihalesinin gerçekleştirildiği, önümüzdeki hafta da ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanarak inşaatına başlanacağı bildirildi.

Hem isale hattının hem de içme suyu arıtma tesisinin tamamlanması ile birlikte ilçenin su sorununun kalmayacağı da dile getirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili aday adayı Prof. Dr.Akca; “Çorum sanayi ve tarım şehridir. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Osmancık Dereboğazı Barajı Osmancık ilçemizin 50 yıllık içmesuyu ihtiyacını karşılayacak ve Osmancık’ın asırlık içmesuyu problemi tarihe karışmış olacak. Barajdaki iletim hattı çalışmalarının sonuna gelindi. Osmancık halkının yıllardır özlemle beklediği musluktan içmesuyu arıtma tesisinin de devreye girmesiyle birlikte sona erecek. Böylece Osmancık halkının hayali gerçek olacak ve Allah'ın izniyle Osmancık menba kalitesinde içilebilir suya kavuşacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Lütfi Akca; “Dereboğazı Barajı ile ilçe merkezine yıllık 2 milyon 730 bin metreküp içmesuyu temin edilecek, ilçenin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı da karşılanacak. Baraj temelden 47 metre yüksekliğinde inşa edilirken 3 milyon 756 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahiptir” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

