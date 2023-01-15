Habip A.'nın (22) kullandığı traktör, Topçam mevkisinde yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.
Kaymaya başlayan traktörden atlayan sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada iki parçaya bölünen traktör ise Oğuzlar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.