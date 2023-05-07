Dere, Menemen FK ile oynanan maçı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Menemen FK’lı yöneticilerle protokolden izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Çorum FK’nın birçok yöneticisi, maçta şeref tribününde yer aldı.

KAPILARI AÇTIRDI

Öte yandan, maça Çorumlu sporseverlerin ilgisi bir hayli fazlaydı. Çorum FK için ayrılan 200 kişilik tribün anında dolarken, 700 civarında taraftan stat dışında kaldı. Muhsin Dere ve Oğuzhan Yalçın’ın devreye girmesiyle stat kapıları Çorumlu tüm taraftarlara açıldı. Karşılaşmayı 1000’e yakın Çorum FK, 300 civarında da Menemen FK taraftarı izledi

(Hüseyin AŞKIN)