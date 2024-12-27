Sungurlu Belediye Başkanı Dere beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, oda yönetimleri ve eski belediye işhanı esnafıyla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlara göreve geldikleri günden bugüne yapılan çalışmaları anlatan Dere, “Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıp esnafımızın talep ve önerilerini dinledik. Sungurlu'muzla dolu istişarede bulunduk. Ardından Terziler-Berberler Odamızı ve Kahveciler-Lokantacılar Odamızı ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için Oda Başkanlarımıza, Yönetimlerine ve pasaj esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İstişareyi bir kültür haline getirip Sungurlu'muz için yorulmaksızın çalışacağız.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ