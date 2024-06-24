Muhsin Dere, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik ve Ahmet Haşim Özsaray ile Alparslan Türkeş Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlara ziyaret yaptı. Ziyaretlerde hemşehrileriyle samimi bir ortamda sohbet eden Muhsin Dere, “Hayırlı bayramlar’ diledi.



Hemşehrilerinin talep ve isteklerini de dinleyen Muhsin Dere, “Belediye Başkan Yardımcılarımızla birlikte Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddelerinde yürüyüş yapıp esnafımız ve hemşehrilerimizle bayramlaştık. Enfal Suresi 63. Ayette buyrulduğu gibi "Kalpleri birbirine ısındıran yalnızca Allah'tır." Bizleri güler yüzle karşılayan, samimiyetle hemhâl olan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi dâim etsin, muhabbetimizi artırsın. Şuuruna vâkıf olacağımız nice mübarek bayramlara İnşallah.” dedi.