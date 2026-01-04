Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 18.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Arenaspor karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanam karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık temsilcisi seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Osmancık temsilcisi bu setide 25-23 kazandı. Üçüncü sette son bölümde basit hatalar yapan Osmancık Belediyspor bu seti 25-23 kaybetti. Denk bir mücadeleye sahne olan dördüncü seti zor da olsa 34-32 kazanan Osmancık Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Osmancık’ın sultanları puanını 36’a yükseltirken, Arenaspor ise 26 puanda kaldı.



Muhabir: RIFAT KARA