Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum Voleybol ile Arenaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Arenaspor maçı 3-0 kazanmasını bildi. Çorum voleybolunun ikonik isimlerinden kaptan Irmak Deniz Özpamuk önderliğinde iyi bir maç çıkaran Çorum Arenaspor, gelecek için de umut verdi.

Bu sonucun ardından Çorum Arenaspor ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, Çorum Voleybol ise 3 puanda kaldı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Burak Karaca.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Senanur, Nermin, Elif, Berfin, Zeynep, Gizem, Elanaz, Sudenur, Fatma, Nimet Naz, Elif Betül, Eylül, Zehra, Sümeyye.

ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğa, Ecrin, Zeynep, Elif Asel, Irmak Deniz, Beyza, İkra, İlayda, Alya, Damla, Fatma Nur.

SETLER: 16-25, 9-25, 17-25.