Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda Çorum’da masa tenisi heyecanı start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 3.Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası Çorum’da başladı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör ve Turnuva Direktörü Ali Haydar Teke önderliğinde gerçekleşen turnuvaya 27 sporcu, 8 erkek ve 2 kadın takım katılım sağladı. Yeni Spor Salonu’nda Cumartesi günü oynanan maçlarla start alan turnuva sonunda dereceye giren ilk iki takım Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazanacak.