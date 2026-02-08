Çorum Valisi Ali Çalgan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilimizde misafir edilen Hataylı depremzede Mehmet Köroğlu tarafından hayata geçirilen “Hatay Bakkalı” mağazasını ziyaret etti.

Hatay’ın özgün lezzetlerini ve kültürel zenginliğini Çorum’da yaşatmayı amaçlayan mağaza, hem deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesinin hem de şehirlerarası dayanışmanın somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Ziyaret sırasında işletme sahibi Mehmet Köroğlu ile sohbet eden Vali Çalgan, girişimin anlamına vurgu yaparak, “Yardımlaşma, dayanışma, misafirperverlik ve girişimcilik ruhunun bir araya geldiği böylesi güzel bir örneğe tanıklık etmekten büyük memnuniyet duydum. Bu çaba, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesinin en anlamlı göstergelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, Hatay’ın kendine özgü ürünlerini Çorumlularla buluşturan Köroğlu’na hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, bu tür girişimlerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

