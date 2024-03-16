Çorumlu Fırat, Malatya'da meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetmişti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde “yönetim bilişim sistemi” bölümünde eğitim gören Fırat Sarıaslan, depremde göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.



Fırat Sarıaslan adına mezun olduğu Şehit Onur Bakbak İlköğretim Okulu’nda, MEGA Hafıza katkılarıyla kütüphane oluşturuldu. Fırat Sarıaslan Kütüphanesi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, okul yetkilileri, Sarıaslan ailesinin fertleri, öğretmen ve velilerin katılımı ile açıldı.