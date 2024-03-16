Kuran’ı Kerim tilaveti, ilahiler, naat ve şiirlerin yer alacağı “Ramazan Akşamları” programı bugün (16 Mart 2024 Cumartesi günü) saat 21.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Program, İmam Hatip Hasan Çakmak’ın Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Ardından Grup Ravza ilahiler seslendirecek, şair Mehmet Hacıismailoğlu da naat ve şiirlerle sahne alacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu akşam saat 21.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Ramazan Akşamları programına tüm Çorum halkı davet etti.

Editör: BÜLENT USLU