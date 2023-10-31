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YÜREKLERDEKİ

ATEŞ SÖNMÜYOR

2020 yılında İzmir’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin acısı dinmek bilmiyor. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketinde, Çorumlu Yücel ailesi de 5 ferdini kaybetmişti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda, Kuşsaray Köyü’nde düzenlenen programla anıldı.



3 yıl önce meydana gelen ve 27’si çocuk toplam 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin acısı yürekleri parçalamaya devam ediyor. 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde Bayraklı İlçesinde bulunan ve tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı 36 cana mezar olmuştu. Depremde Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden de aynı aileden 4’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Nilay – Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena (4) ve Vera (6), Emine Toklu Yücel – Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda (10) ve Diren (3), babaanneleri Arife Yücel (62) ile birlikte enkaz altında kalmış ve kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremin üçüncü yıldönümünde Kuşsaray Köyü’nde anma programı düzenlendi.



“OLAYIN PEŞİNİ

BIRAKMAYACAĞIZ”

Anma programında konuşan Feda ve Diren Yücel’in babaları Hüseyin Yücel, birilerinin daha fazla kâr uğruna, rant uğruna çürük binalar yapması sonucu canlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, depremin üçüncü yılında tekrar mezarları başında hem annelerini, hem kızlarını ve yeğenlerini andıklarını ifade etti.

Birilerinin rant uğruna, para hırsı uğruna çürük bina yaparak onlarca canın beton bloklar arasında hayatını kaybetmesine zemin hazırladığını anlatan Yücel, “Üzerimize çok geliyorlar. Tehditlerle, baskılarla karşılaşıyoruz. Ancak yılmak, mücadeleden kaçınmak yok. Sonuna kadar mücadele etmeye, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Davadan, mahkemeden çıkacak sonuç, daha büyük depremler için de emsal teşkil edecek. Eğer bizler başarılı olursak, diğer depremlerde yıkılan binaların da sorumluları yargılanacak, alınan karar onlar için de örnek olacak. Bu nedenle yargılamayı etkisi altına almak, acı gerçeklerin üzerine kapatmak için üzerimize geliyorlar. Binanın depremde yıkılması kader değil, cinayettir. Olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.



Baba Hüseyin Yücel’in konuşmasının ardından Dede Şahin Polat, gülbeng ve dualarla depremde hayatlarını kaybeden Yücel ailesinin fertlerini andı. Anma programında ayrıca Dede Şahin Polat tarafından çerağ uyandırıldı.

ÇOCUKLAR GÖKYÜZÜNE

27 ADET BALON BIRAKTI

Anma programında depremde hayatını kaybedenler 27 çocuğun anısına programa katılan çocuklar tarafından 27 adet balon uçuruldu. Depremde 4 çocuğunu kaybeden anne ve babalar, anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programının sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.