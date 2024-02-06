6 Şubat 2023'te asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 13 milyon insan bu felaketten etkilenirken, 50 bin kişi hayatını kaybetti; birçok aile parçalandı, birçok kişi akrabalarını kaybetti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asrın felaketinin yıldönümü ve yaşandığı saatlerde Çorum Belediyesi olarak bölgede yaptıkları çalışmalar, afet bölgesini ziyaret ettiğinde yaşadığı olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, acılarımızın hala dinmediğinin altını çizen Başkan Aşgın, ülkemizin bir deprem ülkesi ve Çorum’unda deprem şehri olduğuna dikkat çekerek, bu konuda her zaman duyarlı, uyanık ve hazır olunması çağrısında bulundu.

Bu anlamda deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili Çorum Belediyesi başta olmak tüm kamu kurumlarımızın hazırlıklarının olduğuna vurgu yapan Aşgın, “Yüce Allah bir daha böyle depremler, felaketler göstermesin. Ama vuku bulduğu zaman neyi nasıl yapacağımızı hangi aşamasında hangi önlemlerin alınacağını biliyoruz. Dirençli şehirler bakımından şehrimizin bütün felaketlerde olduğu gibi depreme de dirençli olması bakımından önlemlerimizi alıyoruz. Belediyemiz bünyesinde Afet işleri Müdürlüğü kuruldu. Deprem gerçeği ile ilgili olarak şehrimizin bir haritası çıkarıldı. Neler yapılması gerektiği ile ilgili planlamalar yapıldı. Bu anlamda somut adımlar atıldı. İmar değişiklikleri yapıldı. Mümkün olduğunca yatay mimariye önem verildi. İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Arama köpekleri tedarik edildi. Birçok noktada depremle ilgili şehrimizin potansiyelinin kat kat fazlasına erişilmiş oldu. Allah göstermesin ama biz Çorum Belediyesi olarak bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Yüce Allah tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun” dedi.

Çorum Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren ekiplerimizi bölgeye gönderdik ve arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlatan Aşgın, “Merkez üssü Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki ilk depremi Çorum’da da hissettik. Uykumuzdan uyandık. Öğle saatlerinde merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Ekiplerimiz Afşin’e giderken Göksun’da yakalandılar. İkinci depremin ardından Afşin’e ilk giren arama-kurtarma ekipleri Çorum Belediyesi ekipleri oldu. Arama kurtarma ekipleri ile görüştüğümüzde bölgenin adeta mahşer yeri olduğunu söylüyordu. Bir süre sonra ekiplerimiz üzücü haberler vermeye başladı. Zaman zaman umutları yeşerten haberleri bizimle paylaşmaya başladılar” ifadelerini kullandı.



“YARALARIN SARILMASI NOKTASINDA MİLLETİMİZİN GÖSTERDİĞİ GAYRETİ UNUTMAYACAĞIM”

Deprem sonrası Çorum halkının bölgedeki insanların yaralarının sarılması noktasında gösterdiği gayreti unutmayacağını anlatan Başkan Aşgın, “Depremin üçüncü günü bölgeye gittim. İkram aracındaki arkadaşımız iki gün boyunca depremzedelere sıcak yemek vermek için aralıksız çalışınca rahatsızlandı. Bu zor zamanlarda milletimizin nasıl kenetlendiğini, büyük fedakarlıklarla yaraları sarmanın telaşına düştüğünü gösteren örnek bir olay olarak hafızalarımızda kaldı. Afşin’e gittiğimizde her yer buz. Hava sıcaklığı eksi 20-25’lere kadar düşmüştü. Bir taraftan soğukla mücadele eden ekipler diğer taraftan arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. O acıyı tekrar tekrar yaşıyor ve unutmayacağımızı tekrar ifade ediyoruz. İlk andan itibaren tüm hemşerilerimiz büyük bir teyakkuzla burada yaraları sarmak için gayret gösterdi. En çok gençler ve kadınlarımız buradaydı. Caddeye tırlar dizilmişti. Hizmet binasının tüm pencereleri açılarak aynı anda birkaç tır birden yükleniyordu. Yüzlerce tırımızı hemşerilerimizle birlikte yükleyerek deprem bölgesine gönderdik. Milletimizin o günlerde yardım tırlarının bir anca bölgeye ulaştırılması için yaptığı çalışmalar hafızalarımızda her zaman yer alacak” şeklinde konuştu.



“DUYGULANDIĞIMIZ ANLAR OLDU”

Yardım çağrısının ardından duygulandığı olaylardan da bahseden Aşgın, “Yardım tırlarını organize ederken bir anne ve çocuk bir tane gram altını almış yanıma geldi. Başkanım bu gram altını bölgeye göndermek istiyorum dedi. Altının orada nakit paraya çevrilemeyeceğini belirtince gitti o altını bozdurup içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu poşetle geri döndü. Bizi duygulandıran anlardan bir tanesi evlerindeki oyuncakları getirmesi oldu. Bir tane yavrumuz elindeki oyuncak ayıyı göstererek “Başkan amca ben bu ayıya sarılıp uyuyordum” Ama benim ihtiyacım yok. Deprem bölgesine onu gönderelim oradaki çocuklar bu oyuncağa sarılıp uyusunlar dedi. Bu tarzda en küçüğünden en büyüğüne anlatacağımız bir çok ibretlik hikayeyi gördük. En çok etkilendiğim hususlardan bir tanesi de hava soğuk olduğu için odun çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıya başta Marangozlar Odası olması üzere birçok sivil toplum kuruluşumuzun katkısı oldu. Ama köylere gidildiği zaman köylerden odun toplandığı zaman bir vatandaşımız odunluğun tamamını açmış hepsini götürün demiş. Görevliler amca sen ne yakacaksın deyince şuan biz kendimizi düşünümeyiz oradaki depremzedeleri düşünmek zorundayız. Biz bir şekilde idare ederiz siz alın götürün odunları demiş. Sonrasında şehrimize nakiller başladı. Hayırseverlerim izinde katkılarıyla çarşı kurduk. Oraya depremzede kardeşlerimizin ihtiyacı olan her şeyi getirdik. Ticaret Sanayi Odası’na da teşekkür ediyoruz. Gelen tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını buradan karşıladık. Çorumlular depremzede kardeşlerimize ücretsiz olarak evlerini açtı. Kimse mağdur olmayacak şekilde bu kardeşlerimizi misafir etti” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“ASRIN FELAKETİNDE ASRIN DAYANIŞMASINI TÜM TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA GÖSTERDİK”

“Biz büyük bir milletiz” diyen Aşgın, “Asrın felaketinde asrın dayanışmasını tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterdik. Milletimizin birliği ve beraberliği ile o yaraları kısa sürede sarmaya başladı. Sarılacak yaralarımız daha var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kamu kurumları ve belediyeler olarak o yaraları sarmaya, gönülleri onarmaya devam ediyoruz. Dünyada hiçbir devlet yoktur ki konutların önemli bir kısmını tamamlayıp depremzedelere teslim etti. İnşallah yaraları saracağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı. (İHA)