Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 18. Sokak, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak, Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi ve Gülabibey Mahallesi Nurettinbey 1. Sokak’ta bulunan ikametlerin kömürlük kısmında meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri K. K. (27), S. K. (28) ve B. C. (23) İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.