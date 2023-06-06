Üzerinden beş ay geçmesine rağmen deprem yaraları sarılamadı.1999 depreminde böyle olmuştu bir süre gündemde kalıp daha sonra rafa kaldırılıp deprem gerçeği dosyası tozlu raflardan kendini hatırlatana dek deprem bilimini bilim insanlarını isimleri hafızlardan silinmişti altı şubat tarihine kadar.

Ülkemiz deprem kuşağı gerçeği olduğunu unutuyoruz unuttuk bile nerdeyse. Bence yine eğitimle başlamalı her şey ama nasıl usulen tatbikatlarla değil elbette bu gerçeği unutmadan göstermelik tatbikatların dışında birşeyler yapmalı eğitim adıma hemen şimdi ertelemeden.

Türkiye de deprem bölgesinde çocukların eğitimi nasıl olmalı

Türkiye, deprem riski yüksek bir ülkedir ve depremler genellikle çocuklar için ciddi bir stres kaynağıdır

Bu nedenle, deprem bölgesinde çocukların eğitimi önemlidir ve belirli önlemler alınması gerekmektedir.

İşte deprem bölgesinde çocukların eğitimi için öneriler:

1.Deprem öncesi hazırlık eğitimi: Okullarda, öğrencilere deprem öncesi hazırlık eğitimi verilmelidir. Bu eğitimde deprem öncesi yapılması gerekenler, acil durum çantası hazırlama, yaralanmalarda nasıl yardım edileceği gibi konular ele alınabilir.

2.Deprem anında ne yapılacağı konusunda eğitim: Okullarda deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler verilmelidir. Öğrencilerin deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini, öğretmenleri tarafından uygulamalı olarak gösterilmesi, gerektiğinde sığınaklara nasıl gidecekleri ve sakin kalacaklarına dair eğitimler verilmelidir.

3.Psikolojik destek: Deprem sırasında ve sonrasında, çocukların psikolojik durumları da önemlidir. Bu nedenle, okullarda çocukların duygusal ve psikolojik destek alabilecekleri birimler oluşturulmalıdır.

4.Binaların güvenliği: Okulların yapısal güvenliği, özellikle deprem bölgesindeki okulların, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak denetlenmelidir.

5.Ailelere yönelik eğitim: Ailelerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapabilecekleri konusunda eğitim alması önemlidir. Bu nedenle, okullar ailelere deprem hazırlığı konusunda eğitimler verebilirler.

6.Acil durum ekipmanları: Okullarda, deprem sırasında kullanılmak üzere acil durum ekipmanları bulunmalıdır. Bu ekipmanlar arasında yangın söndürücüler, ilkyardım çantası ve sığınaklar gibi unsurlar yer alabilir.

Sonuç olarak, deprem bölgesindeki okullarda, deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edileceği konusunda eğitimler verilmesi, psikolojik destek birimleri oluşturulması ve binaların güvenliği konuları önemlidir. Ayrıca, ailelerin de bu konularda eğitim almaları gereklidir.

Bınlar öneri çocukları korkutmadan bilimsel olarak okullarda hazırlanmalı hemen şimdi vakit geçirmeden hepimiz mutlu huzurlu bir ülke yaratmak istiyorsak hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.

ANKARA