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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 3 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve 9 puan topladı. 3 galibiyeti de deplasmanda alan Çorum temsilcisi, son Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte geçen sezondan gelen “deplasmanda yenilmeme serisi”ni 13 maça çıkarttı.

285 GÜNDÜR

YENİLMİYOR

Ahlatcı Çorum FK, ligdeki son deplasman yenilgisini, şampiyon olarak tamamlayıp 1.Lig’e yükseldiği geçen sezon aldı. 7 Aralık 2022’de, 16.hafta maçında Düzcespor’a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, öne geçtiği müsabakayı 3-1 kaybetti. Bu yenilgi, Çorum temsilcisinin şu ana kadarki son deplasman mağlubiyeti oldu.

10 GALİBİYET

3 BERABERLİK

Kırmızı-siyahlı takım Düzcespor yenilgisinden sonra 10’u geçen sezon, 3’ü bu sezon olmak üzere deplasmanda 13 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK, 3 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

SADECE

4 GOL YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, son 13 deplasman maçının 10’unda kalesini gole kapatırken, 3 maçta 4 gol yedi. Bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandıran kırmızı-silahlı takım, Isparta 32 Spor, Somaspor, Bursaspor, Batman Petrol, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, 24 Erzincanspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor maçlarında gol yemedi. Çorum temsilcisi, 1-1 biten Menemen FK, 3-2 kazandığı Arnavutköy Belediye ve 2-1 kazandığı Göztepe maçlarında ise kalesinde 4 gol gördü. Bu gollerin 2’isini Ali Türkan Menemen FK ve Göztepe maçlarında, 2’isini ise Arnavutköy Belediye maçında Mahmut Eren Güler yedi.