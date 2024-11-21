Ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, 19 puanla play-off potası olan 7.sıraya yerleşmiş durumda. Bu maçlarda 14 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

19 PUANIN 10’U DEPLASMANDA

Ahlatcı Çorum FK, 12 maçın 6’ısını sahasında, 6’ısını ise deplasmanda oynarken, misafir olduğu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alıp 10 puan topladı. 12 maçta attığı 14 golün 9’unu deplasmanda kaydeden Ahlatcı Çorum FK, 12 golün ise 7’isini deplasman maçlarında kalesinde gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasman galibiyetlerinde Yeni Malatyaspor’u 4-0, Adanaspor’u 2-0, Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerken, tek beraberliğini Bandırmaspor’a karşı 0-0’lık skorla aldı. Çorum temsilcisi, Ümraniyespor’a 3-0, Boluspor’a da 2-0 yenildi.

EN BAŞARILI DEPLASMAN TAKIMLARINDAN

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en başarılı deplasman takımı 7 maçta topladığı 13 puanla Pendikspor olurken, 6’şar maçta Kocaelispor 12 puanla ikinci, Iğdır FK 11 puanla üçüncü durumda. 10’ar puanlı Ahlatcı Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü ise dördüncü sırayı paylaşıyor.

HEDEF GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, Pazar günü İstanbul’da Esenler Erokspor’la oynayacağı 13.hafta maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.