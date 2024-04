Denizbank Gazi Caddesi Şubesi, bugün saat 12.00’de Gazi Caddesi No: 17 adresinde hizmete açılacak.

Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım,

6 yıllık Denizbank Mecitözü Şubesi Çorum Merkez Gazi Caddesi'ne taşınıyor. Müşterilerimize daha yakın olmayı ve daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyerek, bankamızı Çorum merkezinde bulunan Gazi Caddesi şubesine taşımaya karar vermiş bulunuyoruz.

Bu kararla, müşterilerimize bankacılık alanında en üst düzeyde hizmet sunmak için ekibim ve ben hazırız. Tarım bankacılığındaki uzman kadromuz, KOBİ bankacılığındaki faaliyetlerimiz ve yatırım ile bireysel bankacılıktaki tecrübelerimizle yeni açtığımız şubemizde hizmet vermeye devam edeceğiz.

Üreten çiftçilerimizin yanında olmayı ve onlara profesyonel tarım yapmaları konusunda her zaman destekçiyiz. KOBİ bankacılığında ihracatçı firmalardan küçük esnafa kadar finansal anlamda her türlü desteği sunacağımızı, bireysel bankacılıkta ise yatırım ve emekli bankacılığı alanında üstün hizmet sunmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”