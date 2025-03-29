Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan'ın başkanlığında Alaca Belediye Başkanı Şeref Aslan’ın evsahipliğinde yapılan toplantıya Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel Sungurlu Belediye Başkan Yrd. Mehmet Yetik, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Tataşoğlu, Alaca Cumhuriyet Savcısı Burak Köş, Hakim Turan Zongur, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, Alaca Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Sungurlu, Alaca ve Boğazkale kurum yöneticileri iştirak etti.

Alaca Battal Dede Parkı’ndaki toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında üyelere bilgilendirme yapılırken bundan sonraki süreçte yapılacak olan konular ele alındı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ