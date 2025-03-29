Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, oryantasyon eğitimini tamamlayan personelleriyle birlikte önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Kurum çalışanları, insan hayatına dokunmanın ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmenin bilinciyle kan bağışı kampanyasına katılım sağladı.

Yetkililer, kan bağışının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR