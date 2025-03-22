Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, insanlık dışı uygulamaların hesabını sandıkta demokrasi şöleni yaşatarak soracaklarını bildiren Solmaz, parti üyesi olsun veya olmasın geleceğine sahip çıkan herkesi göreve davet etti.

Solmaz, “23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için "Dayanışma Sandığı" kuracağız.

Cumhurbaşkanı adayımızı hep birlikte belirleyeceğiz, bu hukuksuzluğa ve zulme hep birlikte son vereceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun partinin tek Cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurgulayan Solmaz, “Ekrem İmamoğlu adayımızdır. Tüm üyelerimizi ve halkımızı, karanlığa, hukuksuzluğa, darbe girişimine, adaletsizliklere dur demek isteyen herkesi daha büyük kararlılık ve coşkuyla Pazar günü Ekrem Başkan’a inadına sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Solmaz, “Egemenlik kayıtsız şartsız tek adamın değil, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olacak!” dedi.

Solmaz, seçimlerin 23 Mart Pazar günü saat 08.00 – 17.00 arasında Çorum Atatürk Spor Salonunda yapılacağını bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK