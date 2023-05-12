“Bazı kesimlerin bu kumpaslara teslimiyetçi davranması, susması, sinmesi, boyun eğmesi hatta kendi çıkarlarına alet etmesi ve hepsinden önemlisi bunlara karşı duramaması vicdanları yaralamaktadır” diyen Patlar, açıklamasında şunları söyledi:

“Kasetle koltuklara oturanların işbirlikçileri hiçbir vatandaşımızın destek vermemesi gereken düşmanlarımızdan başkası değildir. Terör örgütlerini finanse eden ve koruyan ülkelerin dost veya müttefik olamayacaklarının görülmesi gerekmektedir.

Kasetlerle yurtdışı ve terör yapıları merkezli şekillenen siyasi partilerin tamamının meşruluğunu yitirdiğini düşünmekteyiz. Demokrasi ve özgürlüğümüze vurulan bu kılıçları kırmak Türk milletimizin asli görevi haline gelmiştir.

Erdemsizlerin, baskı yapanların karşısında; inadına vatansever, inadına dürüst, inadına temiz siyaset diyerek yolumuza devam ederek, bir avuç kalsak da kimseye boyun eğmeyerek meydan okuduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Türk milletine, Vatan Partisi olarak çağrımızdır. Boğulmayın, teslim olmayın, boyun eğmeyin, mafyalaşmış bu sisteme direnin. Bir avuç da kalsa, Türk milleti elbet kazanacaktır.”