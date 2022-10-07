Program kapsamında Anitta Otel’de düzenlenen basın toplantısının ardından genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri ilçelere dağılırken, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile beraberindeki heyet de Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

“ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından söz etti. Göreve geldikleri günden itibaren teşkilatlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, çok önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.

“VAAT EDİLEN PROJELER KISA SÜREDE BİTİRİLDİ”

Görev süresinin 3 yılını geride bırakırken ortaya çıkan tablonun kendisi için gurur verici olduğunu belirten Aşgın, seçim vaatlerinin yüzde 74’ünü tamamlayarak hizmete açtıklarını, devam eden projelerle birlikte 6 ay içerisinde bu oranda yüzde 92’ye ulaşacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Vaat ettiğimiz 32 projemiz vardı. 2019’da 5 yıllık stratejik plana koyduğumuz işlerin şu ana kadar yüzde 74’ünü tamamladık. Yüzde 18’i devam ediyor. 4-5 ay içerisinde yüzde 18’ini de tamamladığımızda yüzde 92’ye ulaşmış olacağız” dedi.

Vaat ettikleri projelerin dışında da çok önemli projelere imza attıklarını belirten Aşgın, “Çimento Fabrikası arazisini satın aldık. Bunun gibi vaat etmediğimiz halde yaptığımız çok sayıda çalışmamız var. Toplu ulaşımı kamulaştırarak ulaşımla ilgili problemi çözdük. Saat Kulesi merkezli 14 bin metrekare meydan yapıyoruz. Enerji tesislerimizde 8 bin haneye yetecek şekilde çöpten elektrik üretiyoruz. 6 adet sosyal tesis yaptık. 220 bin metrekare millet bahçesi yaptık. Yeni belediye binasını tamamlıyoruz, yakında taşınacağız. Teşkilatlarımızla birlik, beraberlikle hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

DEMİRÖZ KUTLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise konuşmasında Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ederek kutladı. Demiröz “Hizmetleriniz çok güzel. Hedeflerinizi 4 yılda tamamlamış olacaksınız, sizleri tebrik ediyoruz. Bu şehre daha güzel hizmetlerinizin olacağını biliyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, ziyaret sonunda Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’e hediye takdim etti.

Öte yandan Demiröz ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından Ulucami, Çöplük Çarşısı, dünyanın en dar arastası, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Demiröz daha sonra ise Saat Kulesi civarında esnaf ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

