Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundular.

Demirkıran, Velidedeoğlu ve Arıcı, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’nın yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ve Gençlik ve Spor Personel Genel Müdürü Mustafa Koç’u ziyaret ederek Çorum’daki spor faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarımında bulundular.

Ziyaret sırasında genel müdürlere Çorum FK forması hediye edildi.