Kadim bir aşıklık geleneğinden ve ozan soyundan gelen Saffet Çimen, küçüklüğünden beri müzikle ve şiirle iç içe büyümüştür.

Çocukken ilk kez kaval çalmaya başlar, sonra bağlama çalmayı öğrenir ve Çorum Halk Eğitim Merkezi’nde Türk Halk Müziği çalışmalarına başlar. Halk müziği solisti olarak Tokat, İzmir gibi yurdun çeşitli yerlerinde sahneye çıkar. Halk müziği repertuarı oldukça geniş olan sanatçı Ahmet Sezgin, Yıldıray Çınar gibi müzisyenlerden ilham almıştır.

Zaman içerisinde solfej, deyiş ve semahlarda kullanılan şelpe teknikleri, halk müziğinin muhtelif yöresel vokal teknikleri gibi konularda kendini geliştiren Saffet Çimen, 1984 Yılında İzmir Dikili’de halk eğitim merkezinde bağlama eğitmenliği yapmaya başlar. Daha sonra eğitmenliğine İzmir Karabağlar’da devam eden sanatçının onlarca öğrencisi bulunmaktadır. Çorum’un kültürel mirası olan halk müziği ve Bektaşi deyişlerini sosyal medya paylaşımlarıyla dünyaya yayan sanatçının Brezilya’dan dahi dinleyicileri bulunmaktadır.

Saffet Çimen, halk müziği icra etmenin yanı sıra, beste de yapmaktadır. 120 adet sözü ve müziği kendisine ait eseri bulunan sanatçı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye alındı. Eserleri tescillenerek yakın zamanda bir derleme kitabı olarak halk şiiri severlerle buluşacak.

Saffet Çimen’in 11’li hece ölçüsünde yazılmış eseri:

Dost Bulamadım

Gurbet ellerinde gönlüm yaradan

Dosta hasret kaldım ben de buradan

Kimsesizim, garibanım şuradan

Derdimi dinleyen kul bulamadım

Günlerim gurbette özlemle geçer

Hasretlik bağrıma yaralar açar

Gönül neylesin perişandır, naçar

Elimi tutacak yar bulamadım

Memleket aklıma düştüğü zaman

Ararım sorarım dost bulamadım

Başıma da karlar yağdığı zaman

Derdimi dinleyen can bulamadım

Aydoğan güzeller benim neyime

Buralarda durmam dönem köyüme

Selam saldım emmim ile dayıma

Derdimi dinleyen er bulamadım