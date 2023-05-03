Kadim bir aşıklık geleneğinden ve ozan soyundan gelen Saffet Çimen, küçüklüğünden beri müzikle ve şiirle iç içe büyümüştür.
Çocukken ilk kez kaval çalmaya başlar, sonra bağlama çalmayı öğrenir ve Çorum Halk Eğitim Merkezi’nde Türk Halk Müziği çalışmalarına başlar. Halk müziği solisti olarak Tokat, İzmir gibi yurdun çeşitli yerlerinde sahneye çıkar. Halk müziği repertuarı oldukça geniş olan sanatçı Ahmet Sezgin, Yıldıray Çınar gibi müzisyenlerden ilham almıştır.
Zaman içerisinde solfej, deyiş ve semahlarda kullanılan şelpe teknikleri, halk müziğinin muhtelif yöresel vokal teknikleri gibi konularda kendini geliştiren Saffet Çimen, 1984 Yılında İzmir Dikili’de halk eğitim merkezinde bağlama eğitmenliği yapmaya başlar. Daha sonra eğitmenliğine İzmir Karabağlar’da devam eden sanatçının onlarca öğrencisi bulunmaktadır. Çorum’un kültürel mirası olan halk müziği ve Bektaşi deyişlerini sosyal medya paylaşımlarıyla dünyaya yayan sanatçının Brezilya’dan dahi dinleyicileri bulunmaktadır.
Saffet Çimen, halk müziği icra etmenin yanı sıra, beste de yapmaktadır. 120 adet sözü ve müziği kendisine ait eseri bulunan sanatçı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye alındı. Eserleri tescillenerek yakın zamanda bir derleme kitabı olarak halk şiiri severlerle buluşacak.
Saffet Çimen’in 11’li hece ölçüsünde yazılmış eseri:
Dost Bulamadım
Gurbet ellerinde gönlüm yaradan
Dosta hasret kaldım ben de buradan
Kimsesizim, garibanım şuradan
Derdimi dinleyen kul bulamadım
Günlerim gurbette özlemle geçer
Hasretlik bağrıma yaralar açar
Gönül neylesin perişandır, naçar
Elimi tutacak yar bulamadım
Memleket aklıma düştüğü zaman
Ararım sorarım dost bulamadım
Başıma da karlar yağdığı zaman
Derdimi dinleyen can bulamadım
Aydoğan güzeller benim neyime
Buralarda durmam dönem köyüme
Selam saldım emmim ile dayıma
Derdimi dinleyen er bulamadım