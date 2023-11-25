Değişim bugünlerde en çok konuşlan konulardan birisi .

Ancak görülüyor ki değişimden çok kokuyor insanlar

Değişirsek konfor alanımız mı bozulur ?

Aslında içimiz değişim ister, ancak korkularımız kaygılarımız bu değişime engel olur.

Değişime inat neden .?

Bunu bireysel ve toplumsal alanlarda yaşıyoruz..

Belki başımızı farklı yöne çevirsek değişim ordadır.

Değer verdiğimiz bir sürü şeyi yitirmemize neden olan hırslarımız ya da inatçı tutumlarımızdan kurtulup değişsek örneğin.

Örneğin ; Bizim için çok hayırlı olduğunu bildiğimiz bir adımı atmamıza engel olan çekincelerimiz ya da endişelerimizden kurtuluruz belki değişirsek.

Deneme gayretimizi bastıracak kadar güçlü olan, kesinlikle, başarılı olmalıyım duygumuzdan vazgeçip ulaşacağımız şeye daha sakin yollardan gitsek, acelesiz, telaşsız başarsak.

Kendimizi feda edip kat ettiğimizi düşündüğümüz gereksiz fedakarlıklar yapmamıza, ezik ve acınacak bir hale düşmemize neden olan korkularımızdan vazgeçerek değişim başlayabilir belki .

Kibrimizi, bize hayatı zor kılan boyun halkalarımızı çıkarsak.

Ne pahasına olursa olsun sonuca varmaya çalışan gizli kibrimizi değiştirmekten mi korkarız

Bir türlü ciddiye almadığımız ama hayat kalitemizi düşüren ve tedavi bekleyen sağlık sorunlarımıza neden olan alışkanlıklarımızı değiştirsek.

Bağımlılıklarımızdan kurtulsak bize zarar veren.

Hayatımızın iplerini bırakmamıza, her şeyi bırakmamıza, kontrol etme çabasını bıraksak.

Kendimizi aldatma eğilimi ,sorumlulukların arkasına sığındığımız duygulardan kurtulsak.

Zamansızlıktan yakınıp önceliklerimizi, kaynaklarımızı, en verimli şekilde kullanmamıza mani olan kafa karışıklığımızdan kurtulup zaman planlamasını yapsak.

Üzerimize aldığımız görevleri, onurlu bir tercih değil, zorunlu bir fedakarlık ve bir eziyet olarak görmemize neden olan inançsızlığımız ve özgüven eksikliğimiz,

Değişim, belirsizlik demek duygusuna mı kapılırız?

Yeni durumlarla karşılaşmak, alışılmış rutinlerden uzaklaşmak ve bilinmeyene adım atmak endişe yaratır.

Ayrıca, değişim genellikle riskleri ve olası zorlukları içinde barındırır.

Bu da insanları rahatsız edebilir.

Psikolojik olarak, insanlar tanıdık olanı tercih eder ve bu nedenle değişimle başa çıkmak zorlayıcı olabilir

Ancak, bazı durumlarda değişim yeni fırsatlar sunabilir ve kişisel gelişimi teşvik edebilir.

Değişirsek daha mutlu oluruz belki daha yenileniriz.

Değişime karar verelim, hani çok basit bir yöntem vardır eve veya iş yerimize başka sokaktan gidelim, rutinlerimizden vazgeçmekle başlayalım.

Değişim genellikle insanların kendilerini geliştirmelerine, yeni deneyimler yaşamalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olabilir.

Değişim yeni fırsatlar keşfetmek ve kişisel büyüme sağlamak adına heyecan verici olabilir.

Değişimin getirdiği , yeni deneyimler ve öğrenme süreci, kişisel memnuniyet ve tatmin duygusu yaratır.

Ben değişirsem dünya değişir diye düşünerek küçük değişimlerden büyük değişimlere yolculuk yaptığımız bir hafta olsun.

Mutlulük olsun, barış olsun, sevgi olsun, tabii ki aşk olsun.

Ankara