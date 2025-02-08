Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Birlik Gecesi, bu akşam saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

Servet Mete’nin sunacağı gecede, Çorumlu ünlü halk müziği sanatçısı Canan Başkaya sahne alacak. Programa sanatçı olarak ayrıca, Ercan Aygün, Nazlı Kalender ve Özkan Gökay katılacak.

Ankara’da yaşayan hemşehrimiz Halis Durkaya’nın davetlisi olarak, CHP’ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Çankaya önceki İlçe Başkanı, eski Milli Futbol Hakemi Selçuk Dereli de gecenin konuğu olacak.