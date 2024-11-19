Çorum merkeze bağlı Dereköy köyünden Alevi kanaat önderlerinden Veyis Doğan dedenin oğlu Dede Halil Doğan hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavisine devam edilen Halil Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi yarın (20 Kasım 2024 Çarşamba günü) öğle saatlerinde Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak Dereköy Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi