Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı Antalya’da ikamet eden emekli ziraat teknisyeni Muharrem Üşümüş (80), geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Muharrem Üşümüş’ün yaya olarak yürüdüğü sırada bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada vefat ettiği öğrenildi. Merhum İbrahim Üşümüş’ün oğlu, merhum Şevket Palabıyık’ın damadı, merhum Hakkı, Ali, Makbule, Satı ve Şahander’in kardeşleri, Gülseren Üşümüş’ün eşi, Altan, Erkan ve Ertan Üşümüş’ün babası Muharrem Üşümüş’ün vefatı derin üzüntü ile karşılandı. Muharrem Üşümüş’ün cenazesi Antalya’da Doyuran Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi