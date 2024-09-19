Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan Reyhan B., Yıldıray Ü. ve Anıl Ş., Anakara yolu üzerinde bir benzin istasyonunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Anıl Ş., daha sonra bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Anıl S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Şüpheli iki kişi polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

Anıl Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.