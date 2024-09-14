Alınan bilgiye göre M.Ç.(55) ve kardeşi H.Ç.(44) ile U.G.(16) ve babası

S.G.(60) arasında iddiaya göre Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı yanında trafikte söz atma nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. ve H.Ç., bıçakla S.G. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan S.G., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılırken, bıçakla yaralanan 2 kişi ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Olayla ilgili polis çalışma başlatıldı.